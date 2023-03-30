Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Рецепты

Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила

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Пюре нужно взбивать в меру
Пюре нужно взбивать в меру
Фото: depositphotos.com

Чтобы картофельное пюре получилось идеальным, нужно придерживаться нескольких правил. О них рассказали на сайте Ukr.Media.

Выбрать правильно картофель

Лучше отдать предпочтение картофелю с белой кожурой. В нем много крахмала и он хорошо разваривается. Это будет идеальный выбор для пюре. А розовый картофель подойдет для жарки или салатов.

Вовремя закладывать в воду

Очищенный картофель нужно положить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить кастрюлю на огонь, добавить соль.

Если забросить порезанный картофель в уже кипящую воду, кусочки проварятся неоднородно, станут мягкими по краям, а внутри останутся жесткими.

Сливать воду

После того как картофель сварился, воду нужно слить. Затем размять его в пюре. Если в кастрюле останется вода, блюдо получится водянистым.

Добавлять теплое масло и молоко

Если вы добавляете в пюре молоко и масло, важно, чтобы они были теплыми. Холодные продукты могут испортить нежную текстуру пюре.

Толочь умеренно

На финальном этапе приготовления пюре важно правильно растолочь. Не нужно толочь чересчур интенсивно, поскольку тогда блюдо станет клейким и слишком взбитым. Лучше делать это тщательно, но в меру.

Теги: продукты, вода, соль, картофель, лайфхак, пюре, готовка
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