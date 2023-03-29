В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле

От качества апрельских работ в огороде будет зависеть урожай Фото: depositphotos.com

Тепличные работы

С начала месяца нужно переселять рассаду овощей в теплицу, поскольку там созданы наиболее подходящие условия для роста: питательная почва, высокая влажность, хорошая освещенность. Не следует сразу оставлять растения в теплице. Важно дать им акклиматизироваться и закалить рассаду. Ее переносят на несколько часов в день в закрытый грунт, укрывают нетканым материалом. После того, как почва достаточно прогреется, можно высаживать огурцы, томаты и перец в теплицу.

Посев рассады

На свободное место в теплице высеивают семена цветов, чтобы затем пересадить сеянцы на постоянное место в открытый грунт. Готовят к пересадке бархатцы, астры, георгины.

С первых чисел апреля можно приступать к посеву на рассаду капусты разных видов и сроков созревания.

Обрезка кустарников и деревьев и их подкормка

Если в марте обрезка и формирование кроны не были проведены, обязательно нужно сделать это в апреле.

В апреле нужно подкормить растения, ориентируясь на фазу их роста. Желательно чередовать корневые подкормки и внесение удобрений. Следует подкормить многолетние декоративные растения: розы, пионы, ирисы, гортензии, спиреи, сирень.

Защита от вредителей и болезней

В апреле плодово-ягодные культуры обрабатывают специальными растворами, чтобы обеспечить здоровый рост. Периодическое профилактическое опрыскивание предотвращает сильное заражение растений.

Уход за ягодными культурами

Побеги малины, связанные на зиму, освобождают; вырезают те, которые не перезимовали и испортились. Ветви подвязывают к опоре и укорачивают до нужной длины. Смородину и крыжовник можно размножить черенками. Для этого в апреле их ветвь пригибают к земле и пришпиливают. Сад в апреле требует повышенного внимания, поскольку ослабленные после зимовки растения начинают активно вегетировать.

Подготовка грядок

По мере подсыхания почвы приступают к земельным работам в огороде. При хорошей погоде можно сеять овощи и травы. Если почва достаточно прогрелась, можно приступать к формированию и обработке на даче грядок. Одновременно вносят органические или минеральные подкормки и заделывают их в почву.

Посев семян

На подготовленные грядки сеют семена хладостойких растений: редис, репу, редьку, горох, морковь, свеклу, зелень. Посадку теплолюбивых культур лучше оставить на конец апреля – первую декаду мая.

Высадка картофеля

Можно высадить картофель раннеспелых сортов. Клубни должны быть заранее подготовлены: яровизированы, пророщены, чтобы скорее получить урожай.

Забота о газоне

Необходимо "прочесать" траву, если это не было сделано в марте. Для работы используют специальные инструменты – аэрационные грабли или другой подходящий инвентарь. Прокалывают дерн для улучшения газообмена при помощи вил, поскольку при недостатке кислорода трава может загнивать и плохо расти.

Изумрудный цвет листвы – не только характеристика сорта, но и признак достатка в почве азота. Следует равномерно распределить азотсодержащие составы по поверхности газона и обильно увлажнить почву.

Если к концу месяца трава уже достаточно отросла, проводят первую стрижку на 1 см ниже обычного уровня.