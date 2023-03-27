Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать

"Загниванием рассады называют внезапную гибель всходов", – отметили в блоге.

Причины, по которым загнивает рассада:

неправильный уход;

дисбаланс минеральных элементов, в результате чего рассада становится более склонной к инфекционным заболеваниям;

неправильный микроклимат. Оптимальная температура для рассады большинства культур – 16–18 °С;

контакт с больными растениями.

Как предупредить загнивание рассады

1. Использовать стерильную грунтовую смесь. Нужно учитывать, что в почве могут жить грибы и плесень.

2. Не углублять семена и не сеять слишком густо. Нужно обязательно оставить место для циркуляции воздуха.

3. Обеспечить 12–16 часов света от мягкой фитолампы, если такая продолжительность света не обеспечивается из-за короткого светового дня или непогоды. Нужно дать саженцам тепло и свет, чтобы они быстро восходили и росли.

4. Не поливать всходы слишком сильно и не оставлять их в воде. Нужно сливать излишки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сімейний Сад (@s.sad.ua)