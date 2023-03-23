Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения

Польза

Древесный пепел представляет собой концентрат фосфора, кальция, калия, железа, цинка, магния, марганца. При этом в нем калий и фосфор находятся в легкодоступной для растений форме. С помощью пепла можно раскислить почву, улучшить ее структуру и защитить растения от вредителей. Это удобрение улучшает кислые, глинистые, суглинистые, серые лесные и заболоченные почвы.

Применение

В каждую лунку при высадке рассады нужно всыпать 1,5 ложки пепла (8–10 г).

Для прикормки растений нужно 300–500 г древесного пепла развести в воде.

Под плодовые деревья, кустарники малины, смородины, крыжовника, а также под землянику деревянный пепел можно вносить весной и осенью из расчета 100–150 г на квадратный метр площади.

Пепел можно сочетать с торфом, чтобы получить подкормку почвы и ее раскисление.

Под овощные культуры нужно вносить 100–150 г на квадратный метр, под картофель достаточно 60–100 г, для бобовых – 150–200 г.

Использование в борьбе с вредителями и болезнями растений

С этой целью пепел используют путем опудривания и опрыскивания культур. Например, при обнаружении на клубнике признаков заражения серой гнилью куст необходимо опудрить пеплом из расчета 10–15 г на одно растение.

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, нужно взять 300 г золы и разбавить ее в 2–3 л воды, полчаса кипятить, настаиваем в течение 4–6 часов. После этого добавить 30–40 г хозяйственного мыла, довести объем до 10 л, процедить и обработать культуры.

Таким раствором обрабатывают смородину, крыжовник, огурцы.