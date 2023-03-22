Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ

Суть способа

Необходимо взять полиэтиленовую пленку произвольной длины и шириной примерно 10–12 см. Все полотно пленки застелить туалетной бумагой в два слоя. Бумагу смочить водой, желательно очищенной от хлора. На расстоянии 1 см от верха разложить семена с шагом в 2 см. Укрыть еще одним слоем туалетной бумаги. Получившуюся конструкцию аккуратно скрутить в трубочку. Для фиксации, чтобы трубочка не разворачивалась, можно воспользоваться резинкой.

Установить трубочку в емкость с водой. Это может быть банка, обрезанная пластиковая бутылка или стакан. Семена должны располагаться вверху. Налить воду, заполняя 2–3 см внизу, и поставить емкость на подоконник. Время от времени проверять уровень воды в емкости и доливать до необходимого уровня.

Результат

Семена должны прорасти примерно через неделю. Не обязательно дожидаться, пока прорастут все семена. Можно высаживать ростки в открытый грунт постепенно, аккуратно вытащив их вместе с намокшей туалетной бумагой. Можно полностью размотать трубочку, извлечь ростки, а затем смотать трубочку и снова поставить в воду.

Для каких культур подходит способ

Некоторые культуры непрактично высаживать сразу в грунт. Это растения, ростки которых забиваются сорными травами. Например, некоторые сорта лука.

Также метод отлично подойдет для проращивания сельдерея, огурцов, кабачков, дыни, капусты, салата.