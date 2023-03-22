Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ

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Способ проращивания семян без грунта подойдет для многих культур
Способ проращивания семян без грунта подойдет для многих культур
Фото: depositphotos.com

Семена некоторых культур можно прорастить перед посадкой простым способом даже у себя в квартире. Об этом написали в блоге "Зеленая дача".

Суть способа

Необходимо взять полиэтиленовую пленку произвольной длины и шириной примерно 10–12 см. Все полотно пленки застелить туалетной бумагой в два слоя. Бумагу смочить водой, желательно очищенной от хлора. На расстоянии 1 см от верха разложить семена с шагом в 2 см. Укрыть еще одним слоем туалетной бумаги. Получившуюся конструкцию аккуратно скрутить в трубочку. Для фиксации, чтобы трубочка не разворачивалась, можно воспользоваться резинкой.

Установить трубочку в емкость с водой. Это может быть банка, обрезанная пластиковая бутылка или стакан. Семена должны располагаться вверху. Налить воду, заполняя 2–3 см внизу, и поставить емкость на подоконник. Время от времени проверять уровень воды в емкости и доливать до необходимого уровня.

Результат

Семена должны прорасти примерно через неделю. Не обязательно дожидаться, пока прорастут все семена. Можно высаживать ростки в открытый грунт постепенно, аккуратно вытащив их вместе с намокшей туалетной бумагой. Можно полностью размотать трубочку, извлечь ростки, а затем смотать трубочку и снова поставить в воду.

Для каких культур подходит способ

Некоторые культуры непрактично высаживать сразу в грунт. Это растения, ростки которых забиваются сорными травами. Например, некоторые сорта лука. 

Также метод отлично подойдет для проращивания сельдерея, огурцов, кабачков, дыни, капусты, салата.

Теги: культура, салат, дача, кабачки, огурцы, огород, капуста, ростки
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