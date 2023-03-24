Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
Новости

Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство сортов томатов созревают через 90 100 дней после появления всходов
Большинство сортов томатов созревают через 90–100 дней после появления всходов
Фото: depositphotos.com

Помидоры (томаты) в комнатных условиях ведут себя как многолетние растения и при должном уходе могут плодоносить круглый год, но нужно выбрать правильные сорта, метод посадки и уход. О тонкостях выращивания томатов дома рассказали на сайте "Хазяїн".

Лучшие сорта для выращивания дома

Идеальным выбором будут сорта "Краевая", "Розовая жемчужина", "Флорида Петит", "Тумблер", Koralic, "Комнатное обаяние", "Бонсай", "Фитофторостойкий", "Комнатное чудо", "Гном", "Японский карлик", "Микрон красный", "Микрон желтый", "Вагнер Мирабель" желтый, "Вагнер Маникюр", "Маскотка", "Пламя Арктики", "Зеленый лепесток", "Суперкарлик", "Невский", "Суб-Арктик".

Правила посева

Откалиброванные вручную семена высевают в горшки или контейнеры на глубину 1 см и с расстоянием между семенами 2–4 см. Почву для посадки готовят из трех частей земли из лесопосадки, двух частей перегноя и одной части торфа. Полезно добавить на ведро смеси один стакан древесной золы.

Можно взять обычную садовую землю и добавить к ней 25% перегноя. Если почва плотная, можно добавить немного песка.

Из выращиваемой в осенне-зимний период почвы для рассады перегной желательно исключить, поскольку в нем могут быть болезнетворные грибки. После посадки семян почву поливают и ставят в теплое место (но не на подоконник, поскольку из-за сквозняка семена не взойдут).

При появлении всходов почву можно переместить на хорошо освещенный подоконник.

Полив и пересадка

Поливать комнатные томаты следует теплой водой и только когда высохнет верхний слой грунта. Переувлажнение для помидоров губительно.

При появлении 1–2 листьев нужно отобрать наиболее развитые всходы и пересадить их в горшки объемом 1,5–5 л или пластмассовые контейнеры с отверстиями для стока воды. Сеянцы углубить в семядоли. Если вдруг они переросли – стебель свернуть колечком или распределить в горшке по спирали. После пересадки нужно постучать дном горшка о стол, чтобы грунт заполнил все пустоты, и обильно полить.

Горшок необходимо вращать каждые 1–2 дня на 180 градусов, чтобы растение выросло ровным. После того как появляются цветки, вращать контейнер не нужно.

При достижении томатами высоты 15–20 см нужно подвязать их к колышкам с наружной стороны горшка.

При поливе можно добавить в воду "Гумисол" или "Рост-концентрат" в концентрации меньшей в 4–5 раз от рекомендуемой для подкормки. Можно добавлять воду с илом, если в доме имеется аквариум. Хороший стимулирующий эффект дает опрыскивание любым готовым раствором микроэлементов.

Удаление побегов

В зависимости от сорта можно удалять все побеги, кроме одного. После образования 4–5 кистей верхушку главного побега фиксируют. У слаборослых комнатных сортов удаляют только слабые и чрезмерно загущающие побеги.

Большинство сортов созревают через 90–100 дней после появления всходов.

Теги: урожай, помидоры, огород, овощи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
Дмитрий ГОРДОН
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 