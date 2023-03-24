Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе

Лучшие сорта для выращивания дома

Идеальным выбором будут сорта "Краевая", "Розовая жемчужина", "Флорида Петит", "Тумблер", Koralic, "Комнатное обаяние", "Бонсай", "Фитофторостойкий", "Комнатное чудо", "Гном", "Японский карлик", "Микрон красный", "Микрон желтый", "Вагнер Мирабель" желтый, "Вагнер Маникюр", "Маскотка", "Пламя Арктики", "Зеленый лепесток", "Суперкарлик", "Невский", "Суб-Арктик".

Правила посева

Откалиброванные вручную семена высевают в горшки или контейнеры на глубину 1 см и с расстоянием между семенами 2–4 см. Почву для посадки готовят из трех частей земли из лесопосадки, двух частей перегноя и одной части торфа. Полезно добавить на ведро смеси один стакан древесной золы.

Можно взять обычную садовую землю и добавить к ней 25% перегноя. Если почва плотная, можно добавить немного песка.

Из выращиваемой в осенне-зимний период почвы для рассады перегной желательно исключить, поскольку в нем могут быть болезнетворные грибки. После посадки семян почву поливают и ставят в теплое место (но не на подоконник, поскольку из-за сквозняка семена не взойдут).



При появлении всходов почву можно переместить на хорошо освещенный подоконник.

Полив и пересадка

Поливать комнатные томаты следует теплой водой и только когда высохнет верхний слой грунта. Переувлажнение для помидоров губительно.

При появлении 1–2 листьев нужно отобрать наиболее развитые всходы и пересадить их в горшки объемом 1,5–5 л или пластмассовые контейнеры с отверстиями для стока воды. Сеянцы углубить в семядоли. Если вдруг они переросли – стебель свернуть колечком или распределить в горшке по спирали. После пересадки нужно постучать дном горшка о стол, чтобы грунт заполнил все пустоты, и обильно полить.

Горшок необходимо вращать каждые 1–2 дня на 180 градусов, чтобы растение выросло ровным. После того как появляются цветки, вращать контейнер не нужно.

При достижении томатами высоты 15–20 см нужно подвязать их к колышкам с наружной стороны горшка.

При поливе можно добавить в воду "Гумисол" или "Рост-концентрат" в концентрации меньшей в 4–5 раз от рекомендуемой для подкормки. Можно добавлять воду с илом, если в доме имеется аквариум. Хороший стимулирующий эффект дает опрыскивание любым готовым раствором микроэлементов.

Удаление побегов

В зависимости от сорта можно удалять все побеги, кроме одного. После образования 4–5 кистей верхушку главного побега фиксируют. У слаборослых комнатных сортов удаляют только слабые и чрезмерно загущающие побеги.

Большинство сортов созревают через 90–100 дней после появления всходов.