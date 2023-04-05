"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта

Оладьи во время приготовления не надо накрывать крышкой Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

"Оладьи получаются пухленькие, воздушные и нежные внутри, поэтому делаю их довольно часто", – написала блогер.

Ингредиенты

0,5 л кефира;

1 яйцо;

1 ст. л сахара;

щепотка соли,

0,5 ч. л соды;

350 г муки.

Приготовление

Кефир комнатной температуры выливаем в миску, добавляем яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешиваем венчиком. Затем просеиваем муку, немного размешиваем и только теперь добавляем соду. Хорошо перемешиваем и оставляет на 30 минут. Больше перемешивать тесто нельзя, чтобы не "посадить" его.

На сковороду наливаем достаточное количество подсолнечного масла (примерно 1 см) и разогреваем на мелком огне. Тесто выкладываем на сковородку, зачерпывая его у самой стенки емкости. Накрывать оладьи крышкой во время приготовления не надо.