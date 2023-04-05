Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
Рецепты

"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта

Оладьи во время приготовления не надо накрывать крышкой
Оладьи во время приготовления не надо накрывать крышкой
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления оладий на кефире без добавления дрожжей.

"Оладьи получаются пухленькие, воздушные и нежные внутри, поэтому делаю их довольно часто", – написала блогер.

Ингредиенты

  • 0,5 л кефира;
  • 1 яйцо; 
  • 1 ст. л сахара; 
  • щепотка соли, 
  • 0,5 ч. л соды; 
  • 350 г муки. 

Приготовление

Кефир комнатной температуры выливаем в миску, добавляем яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешиваем венчиком. Затем просеиваем муку, немного размешиваем и только теперь добавляем соду. Хорошо перемешиваем и оставляет на 30 минут. Больше перемешивать тесто нельзя, чтобы не "посадить" его.

На сковороду наливаем достаточное количество подсолнечного масла (примерно 1 см) и разогреваем на мелком огне. Тесто выкладываем на сковородку, зачерпывая его у самой стенки емкости. Накрывать оладьи крышкой во время приготовления не надо.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, оладьи
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