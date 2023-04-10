  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт

"Паску по этому рецепту можно и нужно готовить вместе с детьми! Ее могут приготовить даже дети! Это действительно очень простой и легкий рецепт! И паски получаются очень вкусными, мягкими и влажными", – анонсировала рецепт блогер.
Ингредиенты на три паски диаметром 7 см и высотой 10 см
- 150 г муки;
- 15 г темного какао;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 100 мл молока;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ст. л. уксуса.
Для глазури
- 50 г шоколада;
- 1 ст. л. подсолнечного масла.
Приготовление теста
- смешиваем муку и какао в отдельной емкости;
- в другой емкости смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до образования пышной белой массы; вливаем молоко и теплое растопленное сливочное масло, перемешиваем миксером, а затем добавляем соду, погашенную уксусом;
- добавляем к жидкой массе муку с какао и замешиваем тесто;
- по желанию можно добавить любой наполнитель или цукаты.
Выпекание
Паски Цвит рекомендует выпекать в бумажных формочках, наполняя формы приблизительно до половины. Выпекать паски необходимо в духовке, разогретой до 170 °С, около 60 минут. Охлажденные паски поливаем глазурью и украшаем пищевым декором.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube