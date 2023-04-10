  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт

Выпекать паски необходимо в духовке, разогретой до 170 °С, около 60 минут Видео: Лілія Цвіт / YouTube

"Паску по этому рецепту можно и нужно готовить вместе с детьми! Ее могут приготовить даже дети! Это действительно очень простой и легкий рецепт! И паски получаются очень вкусными, мягкими и влажными", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты на три паски диаметром 7 см и высотой 10 см

150 г муки;

15 г темного какао;

2 яйца;

100 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

100 г сливочного масла;

100 мл молока;

1 ч. л. соды;

1 ст. л. уксуса.

Для глазури

50 г шоколада;

1 ст. л. подсолнечного масла.

Приготовление теста

смешиваем муку и какао в отдельной емкости;

в другой емкости смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до образования пышной белой массы; вливаем молоко и теплое растопленное сливочное масло, перемешиваем миксером, а затем добавляем соду, погашенную уксусом;

добавляем к жидкой массе муку с какао и замешиваем тесто;

по желанию можно добавить любой наполнитель или цукаты.

Выпекание

Паски Цвит рекомендует выпекать в бумажных формочках, наполняя формы приблизительно до половины. Выпекать паски необходимо в духовке, разогретой до 170 °С, около 60 минут. Охлажденные паски поливаем глазурью и украшаем пищевым декором.

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