"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов

Салат состоит из четырех продуктов – мяса курицы, яиц, моркови по-корейски и сыра Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

По словам блогера, это очень нежный, легкий и вкусный салат.

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