  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов

Продукты:
- 150 г сахара;
- 40 г воды;
- 55 г охлажденных яичных белков.
Приготовление:
- в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп (после закипания его необходимо проварить на малом огне семь минут);
- в отдельной емкости взбиваем белки до момента, когда белковая масса станет белой и увеличится в объеме;
- в белковую массу вливаем сироп, продолжая одновременно взбивать в течение еще шести минут. Белковая масса должна стать густой и глянцевой.
Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает. После застывания такая глазурь не трескается и не липнет, отметила блогер.
ВИДЕО
Видео: Тетяна Чижович / YouTube