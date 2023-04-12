Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
Рецепты

Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает
Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает
Фото: pixabay.com

Украинский кулинарный блогер Татьяна Чижова на своем канале в YouTube рассказала, как просто приготовить глазурь для паски из белков.

Продукты:

  • 150 г сахара; 
  • 40 г воды;
  • 55 г охлажденных яичных белков.

Приготовление:

  • в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп (после закипания его необходимо проварить на малом огне семь минут); 
  •  в отдельной емкости взбиваем белки до момента, когда белковая масса станет белой и увеличится в объеме; 
  • в белковую массу вливаем сироп, продолжая одновременно взбивать в течение еще шести минут. Белковая масса должна стать густой и глянцевой. 
Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает. После застывания такая глазурь не трескается и не липнет, отметила блогер.
ВИДЕО
Видео: Тетяна Чижович / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: паска, глазурь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог мой лабрадор
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог – мой лабрадор
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 