  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов

Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает Фото: pixabay.com

Продукты:

150 г сахара;

40 г воды;

55 г охлажденных яичных белков.

Приготовление:

в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп (после закипания его необходимо проварить на малом огне семь минут);

в отдельной емкости взбиваем белки до момента, когда белковая масса станет белой и увеличится в объеме;

в белковую массу вливаем сироп, продолжая одновременно взбивать в течение еще шести минут. Белковая масса должна стать густой и глянцевой.

Глазурь следует использовать сразу, так как она очень быстро застывает. После застывания такая глазурь не трескается и не липнет, отметила блогер.

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