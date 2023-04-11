  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов

По словам эксперта, эта самая лучшая глазурь из возможных.

"Эта глазурь готовится элементарно и получается превосходной. Не крошится при нарезке, не отпадает от паски и не липнет. Главное – сохранять все пропорции и использовать надежный желатин", – анонсировала рецепт блогер.



Продукты в расчете на пять больших пасок:

10 г быстрорастворимого желатина;

20 мл воды;

200 г сахара;

вода - 50 мл.

Приготовление:

желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут;

в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп;

в горячий сироп добавляем разбухший желатин, тщательно размешиваем, а затем в течение нескольких минут взбиваем миксером, пока масса не станет густой и пышной;

охлажденную паску смазываем теплой глазурью.

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Видео: Лілія Цвіт / YouTube



