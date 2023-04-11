Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
Рецепты

Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов

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Охлажденную паску необходимо смазывать горячей глазурью
Охлажденную паску необходимо смазывать горячей глазурью
Фото: pixabay.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, где показала, как приготовить желатиновую глазурь для паски из простых продуктов.

По словам эксперта, эта самая лучшая глазурь из возможных. 

"Эта глазурь готовится элементарно и получается превосходной. Не крошится при нарезке, не отпадает от паски и не липнет.  Главное – сохранять все пропорции и использовать надежный желатин", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты в расчете на пять больших пасок:

  • 10 г быстрорастворимого желатина; 
  • 20 мл воды; 
  • 200 г сахара; 
  • вода - 50 мл.

Приготовление:

  • желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут; 
  • в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп; 
  • в горячий сироп добавляем разбухший желатин, тщательно размешиваем, а затем в течение нескольких минут взбиваем миксером, пока масса не станет густой и пышной; 
  • охлажденную паску смазываем теплой глазурью.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, паска, Лилия Цвит, глазурь
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