  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов

По словам эксперта, эта самая лучшая глазурь из возможных.
"Эта глазурь готовится элементарно и получается превосходной. Не крошится при нарезке, не отпадает от паски и не липнет. Главное – сохранять все пропорции и использовать надежный желатин", – анонсировала рецепт блогер.
Продукты в расчете на пять больших пасок:
- 10 г быстрорастворимого желатина;
- 20 мл воды;
- 200 г сахара;
- вода - 50 мл.
Приготовление:
- желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут;
- в сотейник насыпаем сахар, заливаем водой и варим сироп;
- в горячий сироп добавляем разбухший желатин, тщательно размешиваем, а затем в течение нескольких минут взбиваем миксером, пока масса не станет густой и пышной;
- охлажденную паску смазываем теплой глазурью.
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Видео: Лілія Цвіт / YouTube