  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка

"Хотя бы разок попытайтесь приготовить шашлычки по этому рецепту. Это невероятно вкусно. Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Это действительно топовый рецепт и вкуснейшие шашлычки", – написала блогер.
Ингредиенты
- свиной ошеек;
- газированный айран;
- кориандр;
- соль;
- перец;
- лук из расчета 0,3 кг на 1 кг мяса.
Приготовление
- лук нарезаем полукольцами, складываем в миску и очень хорошо мнем руками, чтобы выделился сок;
- ошеек нарезаем на куски так, чтобы они помещались в кулак;
- мясо перекладываем в миску с луком и хорошо переминаем;
- добавляем перец по вкусу, молотый кориандр из расчета 1 ч. л. на 1 кг мяса и снова переминаем;
- заливаем мясо газированным айраном и переминаем, постепенно доливая айран.
ВИДЕО
Видео: Готуй - все просто / YouTube