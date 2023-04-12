  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка

Для шашлыка лучше всего взять свиной ошеек Фото: pixabay.com

"Хотя бы разок попытайтесь приготовить шашлычки по этому рецепту. Это невероятно вкусно. Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Это действительно топовый рецепт и вкуснейшие шашлычки", – написала блогер.



Ингредиенты

свиной ошеек;

газированный айран;

кориандр;

соль;

перец;

лук из расчета 0,3 кг на 1 кг мяса.

Приготовление

лук нарезаем полукольцами, складываем в миску и очень хорошо мнем руками, чтобы выделился сок;

ошеек нарезаем на куски так, чтобы они помещались в кулак;

мясо перекладываем в миску с луком и хорошо переминаем;

добавляем перец по вкусу, молотый кориандр из расчета 1 ч. л. на 1 кг мяса и снова переминаем;

заливаем мясо газированным айраном и переминаем, постепенно доливая айран.

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