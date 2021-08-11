Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо

 
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Лазерсон советует солить шашлык непосредственно во время жарки
Лазерсон советует солить шашлык непосредственно во время жарки
Фото: depositphotos.com

Автор кулинарных книг, российский шеф-повар украинского происхождения Илья Лазерсон на своем YouTube-канале "Зона Лазерсона" разместил видео, в котором рассказал паять вариантов маринада для шашлыка – лукового, томатного, греческого, азиатского и маринада с зирой.

По словам эксперта, самым простым является луковый маринад. Для его приготовления необходимы лук, растительное масло и перец. Количество продуктов Лазерсон рекомендует подбирать по вкусу, ориентируясь на количество мяса.

Сперва несколько луковиц надо измельчить в блендере, а затем луковую массу пропустить через сито. После этого в емкость с мясом необходимо добавить растительное масло, которое, по словам эксперта, является хорошим проводником специй, все поперчить и после этого влить так называемый луковый сок, который остался после процеживания луковой массы.

"И сюда положу немного лука. Я не понимаю, почему для шашлыка лук нарезается кружками, которые не держатся на шампуре", – подчеркнул Лазерсон.

Он посоветовал разрезать луковицы на четыре дольки, разделить каждую на чешуйки и уже их накалывать на шампур, разделяя ими куски мяса.

Эксперт подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы солить маринад.

"Мне кажется, что так из мяса выходит больше сока. Поэтому я предпочитаю солить шашлык во время жарки, когда мясо чуть-чуть "схватится", – отметил он.

После приготовления маринада мясо необходимо хорошо перемешать.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для приготовления томатного маринада необходимо в растительное масло добавить несколько луковых чешуек, томатный сок и вустерский соус. По словам эксперта, перец в этой комбинации не требуется.

Греческий маринад готовится из растительного масла, греческого йогурта с добавлением черного перца и орегано.

Азиатский маринад состоит из растительного масла, сладкого китайского соуса, соевого соуса, чесночного порошка и небольшого количества кунжутного масла. Также в маринад необходимо добавить дольки красного перца, которые затем также можно нанизывать на шампур.

Маринад с зирой готовится из растительного масла, сухого чеснока, зерен зиры, предварительно растертых пальцами, и небольшого количества чешуек лука.

ВИДЕО
Видео: Зона Лазерсона / YouTube


Контекст:

Илья Лазерсон родился в 1964 году в Ровно. В 1983 году – Ровненский техникум торговли, в котором изучал основы кулинарии. Во время службы в армии был поваром. В 1991 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, получив диплом по специальности "технология хлеба, макаронного и кондитерского производства".

После окончания института Лазерсон работал шеф-поваром в ресторанах и гостиницах Санкт-Петербурга, а в 2008 году открыл авторскую школу-студию кулинарного мастерства.

Теги: мясо, кулинария, рецепт
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