Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь

Продукты
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 250 г шампиньонов;
- 450 г курицы;
- 250 г свежих огурцов;
- 4 вареных яйца;
- зелень, соль, перец и специи по вкусу;
- сметана;
- горчица;
- подсолнечное масло
Приготовление
- филе отвариваем с лавровым листом и перцем-горошком в подсоленной воде;
- грибы порезать и поджарить до золотистого цвета;
- нарезаем курицу, яйца и огурцы;
- для заправки салата смешиваем горчицу со сметаной, специями и зеленью;
- перемешиваем ингредиенты.
Нюансы
Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол, так как в салате он быстро пускает жидкость и теряет внешний вид.
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram