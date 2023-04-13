Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь

Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Продукты

1 банка консервированной кукурузы;

250 г шампиньонов;

450 г курицы;

250 г свежих огурцов;

4 вареных яйца;

зелень, соль, перец и специи по вкусу;

сметана;

горчица;

подсолнечное масло

Приготовление

филе отвариваем с лавровым листом и перцем-горошком в подсоленной воде;

грибы порезать и поджарить до золотистого цвета;

нарезаем курицу, яйца и огурцы;

для заправки салата смешиваем горчицу со сметаной, специями и зеленью;

перемешиваем ингредиенты.

Нюансы

Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол, так как в салате он быстро пускает жидкость и теряет внешний вид.