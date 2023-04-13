Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Рецепты

Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь

 
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Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол
Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления салата из пяти ингредиентов со сметанно-горчичным соусом.

Продукты

  • 1 банка консервированной кукурузы; 
  • 250 г шампиньонов; 
  • 450 г курицы; 
  • 250 г свежих огурцов; 
  • 4 вареных яйца;
  • зелень, соль, перец и специи по вкусу;
  • сметана;
  • горчица; 
  • подсолнечное масло

Приготовление

  • филе отвариваем с лавровым листом и перцем-горошком в подсоленной воде; 
  • грибы порезать и поджарить до золотистого цвета; 
  • нарезаем курицу, яйца и огурцы; 
  • для заправки салата смешиваем горчицу со сметаной, специями и зеленью;
  • перемешиваем ингредиенты.

Нюансы

Нарезанный свежий огурец добавлять в салат необходимо перед подачей на стол, так как в салате он быстро пускает жидкость и теряет внешний вид.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, салат
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