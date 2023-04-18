Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Рецепты

Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся

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Чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим
Чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления идеальных сырников, которые не растекутся и не будут слишком жесткими.

Продукты

  • 700 г творога с жирностью 9%; 
  • 75 г сахара; 
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1 яйцо; 
  • 70 г манки; 
  • мука для присыпки; 
  • подсолнечное масло для жарки.

Нюансы

По словам блогера, чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим, потому что иначе они или расползутся при жарке, или же будут сухие и твердые соответственно.

На форму сырников также влияет количество сахара, отметила блогер. Если его будет слишком много, сырники "поплывут". 

Кроме того, эксперт рекомендует готовую творожную массу перед приготовлением сырников оставить в холодильнике.

Приготовление

  • творог разминаем, чтобы не было комков, добавляем сахар и ванильный сахар, яйцо и манку; 
  • перебиваем все блендером до однородности; готовую массу дополнительно перемешиваем лопаткой, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут; 
  • творожную массу разделяем на две части; 
  • формируем сырники на хорошо посыпанной мукой поверхности;
  • из части творожной массы формируем колбаску, которую разрезаем на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, панируя в муке, формируем сырники; 
  • когда все сырники сформированы, берем стакан большего диаметра, накрываем сырник и с помощью вращательных движений придаем ему круглую форму;
  • в сковороду наливаем немного растительного масла и разогреваем; 
  • жарим сырники с двух сторон до румяной корочки на достаточном расстоянии друг от друга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, сырники
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