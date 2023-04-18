Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся

Продукты
- 700 г творога с жирностью 9%;
- 75 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 яйцо;
- 70 г манки;
- мука для присыпки;
- подсолнечное масло для жарки.
Нюансы
По словам блогера, чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим, потому что иначе они или расползутся при жарке, или же будут сухие и твердые соответственно.
На форму сырников также влияет количество сахара, отметила блогер. Если его будет слишком много, сырники "поплывут".
Кроме того, эксперт рекомендует готовую творожную массу перед приготовлением сырников оставить в холодильнике.
Приготовление
- творог разминаем, чтобы не было комков, добавляем сахар и ванильный сахар, яйцо и манку;
- перебиваем все блендером до однородности; готовую массу дополнительно перемешиваем лопаткой, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут;
- творожную массу разделяем на две части;
- формируем сырники на хорошо посыпанной мукой поверхности;
- из части творожной массы формируем колбаску, которую разрезаем на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, панируя в муке, формируем сырники;
- когда все сырники сформированы, берем стакан большего диаметра, накрываем сырник и с помощью вращательных движений придаем ему круглую форму;
- в сковороду наливаем немного растительного масла и разогреваем;
- жарим сырники с двух сторон до румяной корочки на достаточном расстоянии друг от друга.
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram