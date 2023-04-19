Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах

"Тесто нежное, мягкое, вкусное – сплошное наслаждение", – отметила блогер.
Продукты на две круглые пиццы диаметром 36 см
- 10 г сухих быстрых дрожжей;
- 400 г муки;
- 250 мл теплой воды;
- 10 г соли;
- 20 г сахара;
- 60 мл подсолнечного масла.
Приготовление теста
- В глубокую миску добавляем теплую воду, дрожжи и сахар, перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут до образования пышной пены;
- добавляем соль и начинаем постепенно подсыпать просеянную муку; вместе с мукой подливаем растительное масло;
- тесто замешиваем не менее 10 мин. Должно получиться мягкое, нежное, слегка липкое тесто. Если тесто очень липкое даже после вымешивания, добавьте еще немного муки;
- смазываем тесто растительным маслом, перекладываем на тарелку, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем в теплом месте на 60 минут. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в два раза.
Приготовление пиццы
- Тесто слегка раскачиваем скалкой, не посыпая рабочую поверхность мукой;
- противень слегка смазать маслом;
- руками, смазанными маслом, перекладываем тесто на противень и формируем бортики;
- смазываем основу кетчупом и выкладываем начинку по вкусу;
- выпекать в предварительно разогретой до 250 °С духовке около 15 минут.
Нюансы
Чтобы тесто хорошо поднялось, блогер рекомендует оставлять его в предварительно разогретой на минимуме и выключенной духовке. В таких условиях за час оно в три раза увеличится в размере.