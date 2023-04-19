Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Рецепты

Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными

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Переворачивать панкейк нужно после того, как на поверхности еще не зажаренной стороны появятся дырочки
Переворачивать панкейк нужно после того, как на поверхности еще не зажаренной стороны появятся дырочки
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как с удовольствием приготовить на завтрак пышные и нежные панкейки.

"Готовить их просто и быстро, поэтому не откладывайте на утро выходного дня, пользуйтесь и по будням", – анонсировал рецепт блогер.

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • одно яйцо; 
  • 1 ст. л. сахара; 
  • 50 г сливочного масла; 
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление:
  • хорошо взбивайте яйцо с сахаром, а затем, продолжая активно взбивать, добавляйте поочередно остальные ингредиенты. Это дополнительно напитает тесто кислородом, благодаря чему оно будет более пышным; 
  • хорошо разогрейте сковороду, и только тогда выливайте тесто по центру, формируя довольно большой блин;
  • переворачивать панкейк нужно после того, как на поверхности еще не зажаренной стороны появятся дырочки; 
  • если низ панкейка уже достаточно подрумянился, а на его поверхности еще жидкое тесто, огонь необходимо убавить.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, панкейки
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