Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине

Что такое каперсы

Каперсы – это незрелые цветочные почки куста Capparis spinosa, который растет на плантациях в Испании, Италии, Франции, Греции и Турции.

От чего зависит вкус каперсов

"Оригинальный вкус каперсов кисло-горький, немного напоминает лимон и оливки вместе. Однако свежими в пищу их не используют. А в магазинах их можно приобрести в маринованном, копченом или соленом виде в банке, – рассказал Клопотенко. – Из-за различных видов обработки спектр вкуса каперсов может варьироваться от кислого до очень соленого или даже горького. Например, маринованные в рассоле каперсы имеют самый острый вкус, а каперсы на ножке наиболее нежные".

Как выбрать

"Покупая каперсы, важно обращать внимание на саму баночку – она должна быть прозрачной, чтобы вы могли оценить рассол и внешний вид каперсов", – отметил эксперт.

Он объяснил, что рассол или масло не должны быть мутными, а бутончики должны выглядеть максимально цельными и одинаковыми.

"Если много битых или мятых, лучше их не берите. Баночка или упаковка должны быть герметично закрыты, а также следует обратить внимание на срок годности и прочитать состав", – подытожил он.