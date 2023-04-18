Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Огороды

"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай

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Эксперт советует использовать для подкормки озимого чеснока гранулированный или же натуральный куриный помет
Эксперт советует использовать для подкормки озимого чеснока гранулированный или же натуральный куриный помет
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" в новом обучающем ролике рассказал, что в апреле нужно сделать с озимым чесноком, чтобы он рос большой и здоровый, и при этом потратить минимум усилий.

"Весенняя подкормка придаст силы чесноку для наращивания большой и пышной зеленой массы, а с ней увеличивается и головка чеснока. Осенью зеленая масса начинает отдавать свое питание головке чеснока. Если эту подкормку не сделать, можете даже не мечтать о больших размерах чеснока. Также эта подкормка избавит чеснок от пожелтения и он снова позеленеет", – отметил эксперт.

Огородник советует использовать для подкормки озимого чеснока гранулированный или же натуральный куриный помет.

Приготовление концентрата из гранулированного куриного помета

Преимуществом гранулированного куриного помета перед натуральным является то, что он очищен от аммиака, который пагубно влияет на корневую систему растений. Как следствие, раствор из гранулированного помета не надо настаивать долгое время – он будет готов сразу же после растворения гранул в воде.

Для приготовления необходимо размешать литровую банку гранулированного помета в 10 л воды.

Приготовление концентрата из свежего куриного помета

В 10 л отстоянной воды необходимо растворить четвертую часть 10-литрового ведра куриного помета. Раствор должен настаиваться в течение семи дней под крышкой, помешивая его раз в день. Это позволит ему перебродить и избавиться от большой концентрации аммиака.

Обработка участка с чесноком:

  • 0,5 л концентрата растворяем в 10 л воды;
  • перемешиваем до однородности раствора;
  • поливаем огород из лейки из расхода 10 л воды на 2 м².
"Подкормка просочится на глубину и достигнет корней", – отметил эксперт.
ВИДЕО
Видео: Корисне TV / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: чеснок, огород, подкормка растений, куриный помет
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