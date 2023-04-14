  Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста: Засыплет ягодами

"Если не вносить подкормку, старым кустам будет хватать силы только на плодоношение, а молодого прироста будет очень мало либо он будет мелким", – отметил садовод.

Приготовление подкормки

Для приготовления подкормки понадобится 10 л отстоянной воды и 1 ст. л. с горкой минерального азотного удобрения карбамид (около 25 г).

"В правильных пропорциях и при правильном внесении удобрение не принесет вреда, а пойдет только на пользу, – отметил эксперт. – Листы начнут быстро крупнеть, а молодой прирост – развиваться".

Подкормка

Каждый старый и молодой куст обильно полить раствором из расчета 10 л на 2 м².

Нюансы

За несколько часов перед подкормкой желательно осуществить предварительное орошение почвы или же удобрять малину после дождя. Почву в малиннике также обязательно нужно мульчировать. Слой мульчи должен составлять до 5 см.

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