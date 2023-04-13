Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая

Картофелю для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой будет высаживать его слишком тесно друг к другу Фото: depositphotos.com

Длинные ростки

Если картофель сильно пророс перед посадкой, он будет долго всходить или не взойдет совсем. Поэтому длинные ростки необходимо укоротить до 3 см. Сам картофель за неделю до высадки в грунт необходимо выставить на свет.

Густая посадка

Картофелю для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой будет высаживать его слишком тесно друг к другу. Расстояние между лунками должно быть не менее 40 см, а оптимальное расстояние между рядами составляет порядка 70 см.

Ранняя или поздняя посадка

Оптимальным временем посадки картофеля является время, когда на деревьях распускаются листья. Максимальный срок высадки картофеля – начало третьей декады мая. Слишком ранняя посадка отразится на качестве урожая.

Неправильные удобрения

Чтобы урожай был крупным и качественным, картофель необходимо удобрять на каждом этапе роста:

во время появления ботвы подживить азотными удобрениями;

когда ботва вырастет, применить калийные удобрения;

во время цветения добавить фосфорные удобрения.

Слишком ранний сбор урожая

Урожай картофеля можно собирать после того, как ботва станет сухой. Собранный урожай нельзя оставлять на солнце.