Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Огороды

Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая

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Картофелю для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой будет высаживать его слишком тесно друг к другу
Картофелю для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой будет высаживать его слишком тесно друг к другу
Фото: depositphotos.com

Эксперты украинского сайта "Агроцентр" назвали главные ошибки при посадке картофеля, допустив которые, можно остаться без урожая.

Длинные ростки

Если картофель сильно пророс перед посадкой, он будет долго всходить или не взойдет совсем. Поэтому длинные ростки необходимо укоротить до 3 см. Сам картофель за неделю до высадки в грунт необходимо выставить на свет.

Густая посадка

Картофелю для хорошего урожая необходимо пространство, поэтому ошибкой будет высаживать его слишком тесно друг к другу. Расстояние между лунками должно быть не менее 40 см, а оптимальное расстояние между рядами составляет порядка 70 см. 

Ранняя или поздняя посадка

Оптимальным временем посадки картофеля является время, когда на деревьях распускаются листья. Максимальный срок высадки картофеля – начало третьей декады мая. Слишком ранняя посадка отразится на качестве урожая. 

Неправильные удобрения

Чтобы урожай был крупным и качественным, картофель необходимо удобрять на каждом этапе роста:

  • во время появления ботвы подживить азотными удобрениями; 
  • когда ботва вырастет, применить калийные удобрения; 
  • во время цветения добавить фосфорные удобрения.

Слишком ранний сбор урожая

Урожай картофеля можно собирать после того, как ботва станет сухой. Собранный урожай нельзя оставлять на солнце.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, картофель, огородные работы
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