Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид. Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят.

Садовод рекомендует обезопасить будущий урожай, обработав сад в четыре этапа. Благодаря этому уходу осенью можно будет собрать хороший урожай, подчеркнул Гаранжа.

Первая обработка

Она проводится на этапе появления почек. Для приготовления раствора для обработки в 10 л воды размешиваем 300 г медного купороса и 400 г негашеной извести.

Вторая обработка

Ее рекомендуется проводить с использованием фунгицида контактного действия против широкого спектра возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний "Медян Экстра" на этапе распускания почек. Для приготовления раствора для опрыскивания необходимо размешать 10 мл препарата в 10 л воды.

Третья обработка

Эта обработка сада проводится во время цветения. Для приготовления раствора используется 12 г фунгицида "Сигнум" на 10 л воды.

Четвертая обработка

Для завершающего этапа используется раствор, для приготовления которого используют 15 мм фунгицида "Топсин-М", растворенного в 10 л воды. Обработку проводят после появления завязей.

