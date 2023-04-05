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05 апреля, 2023
 
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Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай

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Монилиальный ожог это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид
Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

Украинский садовод Максим Гаранжа на своем YouTube-канале рассказал, как и чем обрабатывает косточковые деревья в своем саду для профилактики монилиального ожога (монилиоза).

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид. Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят. 

Садовод рекомендует обезопасить будущий урожай, обработав сад в четыре этапа. Благодаря этому уходу осенью можно будет собрать хороший урожай, подчеркнул Гаранжа. 

Первая обработка 

Она проводится на этапе появления почек. Для приготовления раствора для обработки в 10 л воды размешиваем 300 г медного купороса и 400 г негашеной извести. 

Вторая обработка

Ее рекомендуется проводить с использованием фунгицида контактного действия против широкого спектра возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний "Медян Экстра" на этапе распускания почек. Для приготовления раствора для опрыскивания необходимо размешать 10 мл препарата в 10 л воды.

Третья обработка

Эта обработка сада проводится во время цветения. Для приготовления раствора используется 12 г фунгицида "Сигнум" на 10 л воды. 

Четвертая обработка

Для завершающего этапа используется раствор, для приготовления которого используют 15 мм фунгицида "Топсин-М", растворенного в 10 л воды. Обработку проводят после появления завязей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, инфекция, деревья, обработка сада, садоводство, обработка
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