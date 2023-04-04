Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Новости

Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обычной водой отмыть распылитель после бордоской смеси не получится
Обычной водой отмыть распылитель после бордоской смеси не получится
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

После обработки сада бордоской смесью на распылителе остается слой извести и меди характерного голубого цвета, который очень плохо отмывается водой. Украинский садовод Максим Гаранжа на своем YouTube-канале рассказал, как и чем легко можно отмыть распылитель после первого весеннего опрыскивания сада.

Эксперт советует использовать для этого уксус и мочалку. Процесс, по словам садовода, займет около 20 минут. 

"Ничего сложного и ничего заумного, – прокомментировал свои действия Гаранжа. – Обработать и не помыть – его потом противно брать в руки".

Так его распылитель выглядел до мытья.

Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube


Процесс очистки:

  • уксус наливаем в пластиковую бутылку с насадкой-распылителем; 
  • на открытом пространстве распыляем уксус на инструмент; 
  • даем время немного постоять, чтобы произошла реакция; 
  • оттираем мочалкой слои бордоской смеси;
  • смываем водой остатки уксуса и бордоской смеси.
Так распылитель выглядит, по словам садовода, после очистки уксусом.
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, сад, бордоская жидкость, уксус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Елена ПОСКАННАЯ
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
Алеся БАЦМАН
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Галина ГРИШИНА
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Галина ГРИШИНА
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 