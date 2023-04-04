Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после

Обычной водой отмыть распылитель после бордоской смеси не получится Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

Эксперт советует использовать для этого уксус и мочалку. Процесс, по словам садовода, займет около 20 минут.

"Ничего сложного и ничего заумного, – прокомментировал свои действия Гаранжа. – Обработать и не помыть – его потом противно брать в руки".

Так его распылитель выглядел до мытья.

Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube



Процесс очистки:

уксус наливаем в пластиковую бутылку с насадкой-распылителем;

на открытом пространстве распыляем уксус на инструмент;

даем время немного постоять, чтобы произошла реакция;

оттираем мочалкой слои бордоской смеси;

смываем водой остатки уксуса и бордоской смеси.

Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube

Так распылитель выглядит, по словам садовода, после очистки уксусом.