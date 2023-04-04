Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после

Эксперт советует использовать для этого уксус и мочалку. Процесс, по словам садовода, займет около 20 минут.
"Ничего сложного и ничего заумного, – прокомментировал свои действия Гаранжа. – Обработать и не помыть – его потом противно брать в руки".
Так его распылитель выглядел до мытья.
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube
Процесс очистки:
- уксус наливаем в пластиковую бутылку с насадкой-распылителем;
- на открытом пространстве распыляем уксус на инструмент;
- даем время немного постоять, чтобы произошла реакция;
- оттираем мочалкой слои бордоской смеси;
- смываем водой остатки уксуса и бордоской смеси.
Так распылитель выглядит, по словам садовода, после очистки уксусом.
Скриншот: Максим Гаранжа / YouTube