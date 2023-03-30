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30 марта, 2023
 
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"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике

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Чтобы лук быстро прорастал, срезаем верхушку луковицы и снимаем лишнюю шелуху
Чтобы лук быстро прорастал, срезаем верхушку луковицы и снимаем лишнюю шелуху
Фото: depositphotos.com

Конец марта и начало апреля – лучшее время, чтобы вырастить зеленый лук дома на подоконнике. О том, как это сделать, 28 марта в новом ролике рассказали авторы YouTube-канала "Сад і садівник".

"В марте лук, как и все растения, чувствует весну и хорошо реагирует на тепло и свет. Вырастить в это время перья зеленого лука не составит труда, – отметила садовод – Лук и сам с приходом тепла начинает прорастать. Наша задача помочь ему в этом".

В качестве "огорода" используем пластиковый контейнер, на дно которого выкладываем в несколько слоев бумажные полотенца или салфетки. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Чтобы лук быстро прорастал, срезаем верхушку луковицы и снимаем лишнюю шелуху. Срезание верхушки ускорит прорастание зеленых перьев и они будут расти вертикально, а не в сторону", – рассказала эксперт. 

Луковую шелуху садовод рекомендует не выбрасывать, а использовать для приготовления удобрения комнатным растениям. 

Сформированный контейнер с луком поливаем обильно водой и оставляем в светлом месте.

"Надо следить, чтобы бумага всегда была влажной, – подчеркнула блогер. – К Пасхе на столе будет свой свежевыращенный лук". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, весна, пластик, лук, огород, апрель, сад
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