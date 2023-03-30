"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике

"В марте лук, как и все растения, чувствует весну и хорошо реагирует на тепло и свет. Вырастить в это время перья зеленого лука не составит труда, – отметила садовод – Лук и сам с приходом тепла начинает прорастать. Наша задача помочь ему в этом".

В качестве "огорода" используем пластиковый контейнер, на дно которого выкладываем в несколько слоев бумажные полотенца или салфетки.

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"Чтобы лук быстро прорастал, срезаем верхушку луковицы и снимаем лишнюю шелуху. Срезание верхушки ускорит прорастание зеленых перьев и они будут расти вертикально, а не в сторону", – рассказала эксперт.

Луковую шелуху садовод рекомендует не выбрасывать, а использовать для приготовления удобрения комнатным растениям.

Сформированный контейнер с луком поливаем обильно водой и оставляем в светлом месте.

"Надо следить, чтобы бумага всегда была влажной, – подчеркнула блогер. – К Пасхе на столе будет свой свежевыращенный лук".