"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике

"В марте лук, как и все растения, чувствует весну и хорошо реагирует на тепло и свет. Вырастить в это время перья зеленого лука не составит труда, – отметила садовод – Лук и сам с приходом тепла начинает прорастать. Наша задача помочь ему в этом".
В качестве "огорода" используем пластиковый контейнер, на дно которого выкладываем в несколько слоев бумажные полотенца или салфетки.
"Чтобы лук быстро прорастал, срезаем верхушку луковицы и снимаем лишнюю шелуху. Срезание верхушки ускорит прорастание зеленых перьев и они будут расти вертикально, а не в сторону", – рассказала эксперт.
Луковую шелуху садовод рекомендует не выбрасывать, а использовать для приготовления удобрения комнатным растениям.
Сформированный контейнер с луком поливаем обильно водой и оставляем в светлом месте.
"Надо следить, чтобы бумага всегда была влажной, – подчеркнула блогер. – К Пасхе на столе будет свой свежевыращенный лук".