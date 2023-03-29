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30 марта, 2023
 
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Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю

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Если семена моркови посеять сразу в землю, они преимущественно не порастают
Если семена моркови посеять сразу в землю, они преимущественно не порастают
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" рассказал, как в апреле предварительно проращивает семена моркови, чтобы получить быстрые всходы на огороде.

Если семена моркови посеять сразу в землю, они преимущественно не порастают. Причиной этого, по словам эксперта, является недостаток влаги. 

Для проращивания семеня понадобятся: 

  • пластиковые контейнеры небольшого размера; 
  • бумажные полотенца или туалетная бумага; 
  • вода, 
  • ткань по размеру контейнера;
  • пищевая пленка;
  • зубочистка.

Проращивание

Бумажные полотенца в два слоя выкладываем на дно контейнера, смачиваем водой, а затем накрываем тканью. Лишнюю воду сливаем. Семена моркови высеваем на ткань.

"Проросшие семена гораздо легче собирать с ткани, чем с бумаги, так как он очень крепко приклеивается к семенам",    отметил огородник. 

Сверху контейнер плотно закрываем пищевой пленкой, а с помощью зубочистки делаем около 20 отверстий, чтобы предотвратить образование конденсата, который спровоцирует появление плесени или грибка.

Контейнер оставляем в  теплом месте до появления белых корней на семенах. 

Высадка проросших семеня моркови в землю


"Проросшие семена необходимо высаживать в грунт на глубину не более 1 см. Тогда оно скорее прорастет. Землю необходимо хорошо полить",  резюмировал эксперт. 

ВИДЕО
Видео: Корисне TV / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огород, морковь, апрель
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