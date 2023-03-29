  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю

Если семена моркови посеять сразу в землю, они преимущественно не порастают. Причиной этого, по словам эксперта, является недостаток влаги.
Для проращивания семеня понадобятся:
Проращивание
Бумажные полотенца в два слоя выкладываем на дно контейнера, смачиваем водой, а затем накрываем тканью. Лишнюю воду сливаем. Семена моркови высеваем на ткань.
"Проросшие семена гораздо легче собирать с ткани, чем с бумаги, так как он очень крепко приклеивается к семенам", – отметил огородник.
Сверху контейнер плотно закрываем пищевой пленкой, а с помощью зубочистки делаем около 20 отверстий, чтобы предотвратить образование конденсата, который спровоцирует появление плесени или грибка.
Контейнер оставляем в теплом месте до появления белых корней на семенах.
Высадка проросших семеня моркови в землю
"Проросшие семена необходимо высаживать в грунт на глубину не более 1 см. Тогда оно скорее прорастет. Землю необходимо хорошо полить", – резюмировал эксперт.