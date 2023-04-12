Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
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Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ

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Если картофель после посадки прикрыть соломой, его не нужно будет окучивать и пропалывать
Если картофель после посадки прикрыть соломой, его не нужно будет окучивать и пропалывать
Фото: pixabay.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" рассказал о посадке картофеля проверенным методом "под солому", благодаря которому при соблюдении всех правил можно собрать крупный урожай.

Солома, перегнивая, будет наполнять почву макро- и микроэлементами, которые благоприятно влияют на урожайность почвы, отметил эксперт. Кроме того, при посадке картофеля под солому отпадает необходимость в его прополке и окучивании.

Правила посадки

  • отберите проросший посадочный материал;
  • выкопайте неглубокие ямы под картофель на расстоянии 10 см друг до друга (расстояние между рядами должно быть около 30 см); 
  • в каждую яму положите по одной картофелине проростками вверх; 
  • по желанию в лунки можно добавлять золу для борьбы с вредителями; 
  • картофель присыпьте землей;
  • высаженный в землю картофель сверху прикройте слоем соломы толщиной примерно 10 см (по мере роста картофеля слой соломы необходимо пополнять);
  • в конце грядку после посадки картофеля обильно полейте водой (или солому нужно предварительно вымочить в воде).
ВИДЕО
Видео: Корисне ТV / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, картофель, огородные работы
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