  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ

Солома, перегнивая, будет наполнять почву макро- и микроэлементами, которые благоприятно влияют на урожайность почвы, отметил эксперт. Кроме того, при посадке картофеля под солому отпадает необходимость в его прополке и окучивании.
Правила посадки
- отберите проросший посадочный материал;
- выкопайте неглубокие ямы под картофель на расстоянии 10 см друг до друга (расстояние между рядами должно быть около 30 см);
- в каждую яму положите по одной картофелине проростками вверх;
- по желанию в лунки можно добавлять золу для борьбы с вредителями;
- картофель присыпьте землей;
- высаженный в землю картофель сверху прикройте слоем соломы толщиной примерно 10 см (по мере роста картофеля слой соломы необходимо пополнять);
- в конце грядку после посадки картофеля обильно полейте водой (или солому нужно предварительно вымочить в воде).
ВИДЕО
Видео: Корисне ТV / YouTube