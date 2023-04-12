  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ

Если картофель после посадки прикрыть соломой, его не нужно будет окучивать и пропалывать Фото: pixabay.com

Солома, перегнивая, будет наполнять почву макро- и микроэлементами, которые благоприятно влияют на урожайность почвы, отметил эксперт. Кроме того, при посадке картофеля под солому отпадает необходимость в его прополке и окучивании.

Правила посадки

отберите проросший посадочный материал;

выкопайте неглубокие ямы под картофель на расстоянии 10 см друг до друга (расстояние между рядами должно быть около 30 см);

в каждую яму положите по одной картофелине проростками вверх;

по желанию в лунки можно добавлять золу для борьбы с вредителями;

картофель присыпьте землей;

высаженный в землю картофель сверху прикройте слоем соломы толщиной примерно 10 см (по мере роста картофеля слой соломы необходимо пополнять);

в конце грядку после посадки картофеля обильно полейте водой (или солому нужно предварительно вымочить в воде).

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