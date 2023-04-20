Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо

В список запретных причесок для женщин старше 40 лет Холл также внесла длинные волосы Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, женщинам старше 40 лет не стоит делать боб длиной до подбородка, так как такая прическа сделает лицо визуально шире и подчеркнет щеки.

Холл не рекомендует также носить слишком густую челку, потому что она "привлечет внимание к морщинам на лбу и придаст лицу суровый вид".

Чтобы не выглядеть растрепанной и неухоженной, эксперт советует не делать слишком многослойные волосы.

В список запретных причесок для женщин старше 40 лет Холл также внесла длинные волосы, объяснив это тем, что если за ними не ухаживать соответственно возрасту, они придадут образу усталый и отягощенный вид.