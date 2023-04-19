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19 апреля, 2023
 
Мода

Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео

 
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Рекордсменка уже привыкла к вниманию, а в прошлом отказывалась фотографироваться
Рекордсменка уже привыкла к вниманию, а в прошлом отказывалась фотографироваться
Фото: guinnessworldrecords.com

Американка Дайана Армстронг (Миннесота, США) официально является женщиной с самыми длинными ногтями на планете. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

По состоянию на 13 марта 2022 года общая длина ногтей рекордсменки составляла 1306,58 см. Женщина призналась, что не стригла ногти больше 25 лет. Армстронг отметила, что делает маникюр раз в пять лет, а для покраски ногтей требуется около 20 флаконов с лаком и столярные инструменты.

Самый длинный ноготь

Самым длинным ногтем Армстронг является ноготь на большом пальце правой руки, его длина  138,94 см, а самым коротким является ноготь на левом мизинце. Он достиг длины 109,2 см.

Быт и публичность

На данный момент женщина уже привыкла к вниманию, а в прошлом отказывалась фотографироваться с теми, кто проявлял интерес. 

Рекордсменка призналась, что из-за длины ногтей почти ничего не может делать самостоятельно, но избавляться от них не намерена.

Почему Армстронг перестала стричь ногти

Армстронг отказалась стричь ногти после смерти своей 16-летней дочери, которая внезапно умерла во сне от приступа астмы. Девочка каждые выходные делала матери маникюр и отказ стричь ногти сперва стал для Армстронг способом сохранить память о ней. Женщина рассказала, что боролась с депрессией в течение десяти лет, и отращивание ногтей было ее способом держать в мыслях свою покойную дочь. 

ВИДЕО
Видео: Guinness World Records / YouTube


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Книга рекордов Гиннесса, маникюр
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