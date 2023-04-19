  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео

Рекордсменка уже привыкла к вниманию, а в прошлом отказывалась фотографироваться Фото: guinnessworldrecords.com

По состоянию на 13 марта 2022 года общая длина ногтей рекордсменки составляла 1306,58 см. Женщина призналась, что не стригла ногти больше 25 лет. Армстронг отметила, что делает маникюр раз в пять лет, а для покраски ногтей требуется около 20 флаконов с лаком и столярные инструменты.

Самый длинный ноготь

Самым длинным ногтем Армстронг является ноготь на большом пальце правой руки, его длина – 138,94 см, а самым коротким является ноготь на левом мизинце. Он достиг длины 109,2 см.

Быт и публичность

На данный момент женщина уже привыкла к вниманию, а в прошлом отказывалась фотографироваться с теми, кто проявлял интерес.

Рекордсменка призналась, что из-за длины ногтей почти ничего не может делать самостоятельно, но избавляться от них не намерена.

Почему Армстронг перестала стричь ногти

Армстронг отказалась стричь ногти после смерти своей 16-летней дочери, которая внезапно умерла во сне от приступа астмы. Девочка каждые выходные делала матери маникюр и отказ стричь ногти сперва стал для Армстронг способом сохранить память о ней. Женщина рассказала, что боролась с депрессией в течение десяти лет, и отращивание ногтей было ее способом держать в мыслях свою покойную дочь.



ВИДЕО

Видео: Guinness World Records / YouTube



