Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото

9 апреля с красным маникюром на публике впервые с момента замужества появилась принцесса Уэльская Кэтрин, тем самым нарушив негласную королевскую традицию, которая предписывала королевским особам использовать для маникюра прозрачные или нюдовые цвета.
Первая леди Украины после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину перестала использовать красный лак и его оттенки для маникюра, появляясь на публике с ногтями, покрытыми бесцветным лаком.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку из 10 самых ярких снимков, на которых жена украинского президента Владимира Зеленского запечатлена с трендовым красным маникюром, который делала до войны.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.