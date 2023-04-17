Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото

Ранее Зеленская часто появлялась на публике с маникюром красного цвета Фото: Олена Зеленська / Facebook

9 апреля с красным маникюром на публике впервые с момента замужества появилась принцесса Уэльская Кэтрин, тем самым нарушив негласную королевскую традицию, которая предписывала королевским особам использовать для маникюра прозрачные или нюдовые цвета.

Первая леди Украины после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину перестала использовать красный лак и его оттенки для маникюра, появляясь на публике с ногтями, покрытыми бесцветным лаком.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку из 10 самых ярких снимков, на которых жена украинского президента Владимира Зеленского запечатлена с трендовым красным маникюром, который делала до войны.

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Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook



