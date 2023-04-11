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11 апреля, 2023
 
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"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото

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Принцесса Уэльская ранее покрывала ногти бесцветным лаком
Принцесса Уэльская ранее покрывала ногти бесцветным лаком
Фото: ЕРА

Принцесса Уэльская Кэтрин 9 апреля появилась на пасхальной мессе в Виндзорском вместе с мужем и детьми. Для публичного мероприятия, отмечает Vogue, супруга британского принца Уильяма выбрала синее платье-пальто, дополнив образ шляпой-таблеткой и сумочкой.

Редакция обратила внимание на "смелый" красный маникюр принцессы Уэльской, отметив, что тем самым она "нарушает королевскую традицию".

Page Six пишет, что супруга принца Уильяма появилась на публике с красным маникюром впервые с тех пор, как вышла за него замуж в 2011 году. 

В публикации подчеркивается, что официальных правил, которые бы регламентировали цвет лака для представительниц королевской семьи Великобритании, нет, но негласное правило предписывало использовать для маникюра прозрачные или нюдовые цвета.

Это правило, отмечает редакция, стало следствием личных предпочтений покойной королевы Великобритании Елизаветы II, которая "была поклонницей бледно-розового лака от Essie Ballet Slippers". 

Контекст:

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: маникюр, принцесса Уэльская Кэтрин
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