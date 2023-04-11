"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото

Редакция обратила внимание на "смелый" красный маникюр принцессы Уэльской, отметив, что тем самым она "нарушает королевскую традицию".

Page Six пишет, что супруга принца Уильяма появилась на публике с красным маникюром впервые с тех пор, как вышла за него замуж в 2011 году.

В публикации подчеркивается, что официальных правил, которые бы регламентировали цвет лака для представительниц королевской семьи Великобритании, нет, но негласное правило предписывало использовать для маникюра прозрачные или нюдовые цвета.

Это правило, отмечает редакция, стало следствием личных предпочтений покойной королевы Великобритании Елизаветы II, которая "была поклонницей бледно-розового лака от Essie Ballet Slippers".

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