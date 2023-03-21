Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после

Эксперт отметила, что раньше жена принца Уильяма использовала черную подводка для глаз, предпочитала тонко выщипанные брови и матовый цвет лица.

Фото: ЕРА

По словам Хьюз, со временем принцесса Уэльская отказалась от тонких бровей, предпочитая ламинирование. По мнению эксперта, это значительно изменило ее внешность.

Фото: ЕРА

Визажист также обратила внимание, что сейчас жена принца Уильяма использует мерцающий тональный крем вместо пудры. Это, подчеркнула она, создает иллюзию более высоких скул и позволяет выглядеть моложе.

Что касается подводки для глаз, то теперь принцесса Уэльская предпочитает эффект дымчатых глаз, который значительно увеличивает глаза.

Резюмируя, эксперт отметила, что жена принца Уильяма является ярким примером того, как с возрастом можно выглядеть эффектно с помощью правильно нанесенного макияжа.