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21 марта, 2023
 
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Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после

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Сейчас жена принца Уильяма использует мерцающий тональный крем вместо пудры
Сейчас жена принца Уильяма использует мерцающий тональный крем вместо пудры
Фото: ЕРА

Британский визажист Саффрон Хьюз в комментарии сайту Express рассказала, как изменился макияж жены британского принца Уильяма Кэтрин за последние 20 лет.

Эксперт отметила, что раньше жена принца Уильяма использовала черную подводка для глаз, предпочитала тонко выщипанные брови и матовый цвет лица.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

По словам Хьюз, со временем принцесса Уэльская отказалась от тонких бровей, предпочитая ламинирование. По мнению эксперта, это значительно изменило ее внешность.  

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Визажист также обратила внимание, что сейчас жена принца Уильяма использует мерцающий тональный крем вместо пудры. Это, подчеркнула она, создает иллюзию более высоких скул и позволяет выглядеть моложе.

Что касается подводки для глаз, то теперь принцесса Уэльская предпочитает эффект дымчатых глаз, который значительно увеличивает глаза. 

Резюмируя, эксперт отметила, что жена принца Уильяма является ярким примером того, как с возрастом можно выглядеть эффектно с помощью правильно нанесенного макияжа.

Контекст:

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: принц Уильям, Кейт Миддлтон, мода и красота, принцесса, макияж, принцесса Уэльская Кэтрин
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