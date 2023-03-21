Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после

Эксперт отметила, что раньше жена принца Уильяма использовала черную подводка для глаз, предпочитала тонко выщипанные брови и матовый цвет лица.
По словам Хьюз, со временем принцесса Уэльская отказалась от тонких бровей, предпочитая ламинирование. По мнению эксперта, это значительно изменило ее внешность.
Визажист также обратила внимание, что сейчас жена принца Уильяма использует мерцающий тональный крем вместо пудры. Это, подчеркнула она, создает иллюзию более высоких скул и позволяет выглядеть моложе.
Что касается подводки для глаз, то теперь принцесса Уэльская предпочитает эффект дымчатых глаз, который значительно увеличивает глаза.
Резюмируя, эксперт отметила, что жена принца Уильяма является ярким примером того, как с возрастом можно выглядеть эффектно с помощью правильно нанесенного макияжа.
Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).