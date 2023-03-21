56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту

О важности секса в супружеской жизни
По словам Касселя, для него важен секс, но не "как сумма действий, а как термометр отношений". Актер подчеркнул, что если пара "продолжает испытывать радость и желание", это помогает "найти друг друга за пределами повседневных забот".
Об еще одном ребенке
Кассель признался, что хотел бы еще раз стать отцом, но подчеркнул, что это решение не зависит от него. По словам знаменитости, "это женщины решают, когда рожать детей".
О возрасте
Отвечая на вопрос о том, как он ощущает свой возраст, Кассель вспомнил слова своего отца, который шутил о том, что если человек после 50 просыпается и у него ничего не болит – значит, он мертв. Актер признался, что у него периодически что-то болит, а следовательно, он жив.
Кассель родился в 1966 году в Париже. Актер известен по ролям в фильмах "Багровые реки", "Жанна д'Арк", "12 друзей Оушена", "Черный Лебедь" и других. Он озвучивал персонажей в мультфильмах "Шрек" и "Ледниковый период".
Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.