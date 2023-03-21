56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту

О важности секса в супружеской жизни

По словам Касселя, для него важен секс, но не "как сумма действий, а как термометр отношений". Актер подчеркнул, что если пара "продолжает испытывать радость и желание", это помогает "найти друг друга за пределами повседневных забот".

Об еще одном ребенке

Кассель признался, что хотел бы еще раз стать отцом, но подчеркнул, что это решение не зависит от него. По словам знаменитости, "это женщины решают, когда рожать детей".

О возрасте

Отвечая на вопрос о том, как он ощущает свой возраст, Кассель вспомнил слова своего отца, который шутил о том, что если человек после 50 просыпается и у него ничего не болит – значит, он мертв. Актер признался, что у него периодически что-то болит, а следовательно, он жив.