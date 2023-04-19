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19 апреля, 2023
 
Новости

Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал

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Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе
Фото: tinakunakey / Instagram

26-летняя итальянская модель Тина Кунаки 18 апреля опубликовала в Instagram новые пляжные фото.

На фото модель изображена с разных ракурсов в тунике песочного цвета. 

Кунаки отметила, что снимки сделала ее мать.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). Ее мать – итальянка родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. 

В начале апреля 2023 года СМИ сообщили, что пара рассталась. Супруги не комментировали эту информацию.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пляж, Венсан Кассель, Тина Кунаки
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