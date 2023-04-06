"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ

Собеседник издания отметил, что супруги расстались несколько недель назад и сейчас "дело движется к разводу". Отмечается, что Кунаки "тяжело переживает разрыв".
Таблоид подчеркивает, что на данный момент со страницы актера в Instagram исчезли все его совместные фото с Кунаки. Кроме того, он впервые не поздравил жену в соцсети с днем рождения – 5 апреля ей исполнилось 26 лет.
Пока что ни Кассель, ни Кунаки официально не подтвердили информацию о расставании и грядущем разводе. Причины расставания пары также не называются.
Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.