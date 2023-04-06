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06 апреля, 2023
 
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"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ

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Кунаки вторая жена Касселя
Кунаки – вторая жена Касселя
Фото: ЕРА

56-летний французский актер Венсан Кассель разводится с 26-летней итальянской моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. Об этом 6 апреля сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.

Собеседник издания отметил, что супруги расстались несколько недель назад и сейчас "дело движется к разводу". Отмечается, что Кунаки "тяжело переживает разрыв". 

Таблоид подчеркивает, что на данный момент со страницы актера в Instagram исчезли все его совместные фото с Кунаки. Кроме того, он впервые не поздравил жену в соцсети с днем рождения  5 апреля ей исполнилось 26 лет.

Пока что ни Кассель, ни Кунаки официально не подтвердили информацию о расставании и грядущем разводе. Причины расставания пары также не называются.

Контекст:

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Венсан Кассель, развод, Тина Кунаки
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