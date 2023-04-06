"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем мужем Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет

Контекст:

Осадчая вышла замуж за Полищука в 18 лет. Он старше ведущей на 15 лет. В браке у пары родился сын Илья (2002). Сейчас он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

Осадчая и Полищук развелись после трех лет семейной жизни.

В феврале 2017 года Осадчая вышла замуж за Горбунова. Роман между ними начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).

Для Горбунова брак с Осадчей также стал вторым. В первом браке он прожил с 2005-го по 2015 год. Бывшая супруга Людмила старше Горбунова на 10 лет.