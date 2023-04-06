Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Новости

"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем мужем Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году
Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году
Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Украинский ведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 4 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, рассказал, какие отношения у него сложились с первым мужем его супруги, украинской ведущей Кати Осадчей – украинским бизнесменом и бывшим нардепом Олегом Полищуком.

"Мы знакомы. Мы давно были знакомы. Мы здороваемся. Мы иногда даже видимся. Он у Катиного отца на дне рождения бывает", – признался Горбунов. 
Контекст:

Осадчая вышла замуж за Полищука в 18 лет. Он старше ведущей на 15 лет. В браке у пары родился сын Илья (2002). Сейчас он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника. 

Осадчая и Полищук развелись после трех лет семейной жизни. 

В феврале 2017 года Осадчая вышла замуж за Горбунова. Роман между ними начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1".  Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).  

Для Горбунова брак с Осадчей также стал вторым. В первом браке он прожил с 2005-го по 2015 год. Бывшая супруга Людмила старше Горбунова на 10 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, развод, Слава Демин, Олег Полищук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
"Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
Ольга БЕРЕЗЮК
"Мы не воюем за президента или генералов, мы воюем за нашу землю". История отца и сына Халиковых, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов
"Мы не воюем за президента или генералов, мы воюем за нашу землю". История отца и сына Халиковых, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем мужем Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем мужем Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 