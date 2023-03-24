"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки

По словам Касселя, ему нравится быть отцом. Он подчеркнул, что "дочери – лучшее, что случалось с ним в жизни".
Кассель заявил, что "они не были случайностями". Актер также признался, что никогда не боялся, что дети отберут у него свободу.
В этом же интервью он говорил, что готов и в четвертый раз стать отцом, но это решение зависит не от него, а от его второй жены, 25-летней итальянской модели Тини Кунаки.
Кассель родился в 1966 году в Париже. Актер известен по ролям в фильмах "Багровые реки", "Жанна д'Арк", "12 друзей Оушена", "Черный Лебедь" и других. Он озвучивал персонажей в мультфильмах "Шрек" и "Ледниковый период".
Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери. Дева (2004) и Леони (2010).