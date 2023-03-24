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24 марта, 2023
 
Новости

"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки

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В браке с Белуччи у Касселя родилось две дочери
В браке с Белуччи у Касселя родилось две дочери
Фото: ЕРА

56-летний французский актер Венсан Кассель в интервью, которое 21 марта опубликовано на сайте издания Vanity Fair Italia, признался, что все его три дочери были желанными детьми.

По словам Касселя, ему нравится быть отцом. Он подчеркнул, что "дочери лучшее, что случалось с ним в жизни". 

Кассель заявил, что "они не были случайностями". Актер также признался, что никогда не боялся, что дети отберут у него свободу. 

В этом же интервью он говорил, что готов и в четвертый раз стать отцом, но это решение зависит не от него, а от его второй жены, 25-летней итальянской модели Тини Кунаки.

Контекст:

Кассель родился в 1966 году в Париже. Актер известен по ролям в фильмах "Багровые реки", "Жанна д'Арк", "12 друзей Оушена", "Черный Лебедь" и других. Он озвучивал персонажей в мультфильмах "Шрек" и "Ледниковый период". 

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери. Дева (2004) и Леони (2010).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, актер, Моника Белуччи, семья, актриса, модель, Венсан Кассель, интервью
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