"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки

В браке с Белуччи у Касселя родилось две дочери Фото: ЕРА

По словам Касселя, ему нравится быть отцом. Он подчеркнул, что "дочери – лучшее, что случалось с ним в жизни".

Кассель заявил, что "они не были случайностями". Актер также признался, что никогда не боялся, что дети отберут у него свободу.

В этом же интервью он говорил, что готов и в четвертый раз стать отцом, но это решение зависит не от него, а от его второй жены, 25-летней итальянской модели Тини Кунаки.