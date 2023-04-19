Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских

По словам артиста, люди, которые в шоу-бизнесе распускают слухи о его разводе с Каменских, пиарятся на их с женой именах, так как не знают других способов заставить о себе говорить.
Описывая свою реакцию на эти слухи, певец подчеркнул, что они с женой не жадные и могут поделиться своей славой, которую завоевывали на сцене. Потап отметил, что в их с женой отношениях на самом деле все хорошо и речь о разводе не идет. Ранее такое же мнение высказала и жена Потапа, реагируя на слухи о якобы их расставании.
При этом Потап в новом интервью не стал комментировать заявление своей бывшей подопечной, певицы Gip C, которая утверждает, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.
Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Слухи о разводе пары появились в 2022 году после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике.
Заявление Gip C в марте 2023 года стало толчком для новых слухов о расставании пары. В этот раз инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.
31 марта Потап опроверг слова блогера.