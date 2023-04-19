Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских

По словам артиста, люди, которые в шоу-бизнесе распускают слухи о его разводе с Каменских, пиарятся на их с женой именах, так как не знают других способов заставить о себе говорить.

Описывая свою реакцию на эти слухи, певец подчеркнул, что они с женой не жадные и могут поделиться своей славой, которую завоевывали на сцене. Потап отметил, что в их с женой отношениях на самом деле все хорошо и речь о разводе не идет. Ранее такое же мнение высказала и жена Потапа, реагируя на слухи о якобы их расставании.

При этом Потап в новом интервью не стал комментировать заявление своей бывшей подопечной, певицы Gip C, которая утверждает, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.