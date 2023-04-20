"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год

Джо и Джилл Байден поженились в 1977 году Фото: ЕРА

Пластический хирург и медицинский директор британской компании Creo Clinic, доктор Омар Тилло предположил, что своим "невероятно молодым видом" супруга президента США Джо Байдена обязана "индивидуальному клиническому режиму ухода за кожей". Эксперт также отметил, что в прошлом Джилл Байден "прошла много процедур по подтяжке кожи".

Доктор Тилло предполагает, что супруга американского президента делала косметические процедуры, во время которых "используют микроиглы и радиочастотную энергию для обновления кожи, стимулирования роста коллагена, уменьшения жира, контурирования и скульптуры лица".

В свою очередь, основатель турецкой компании Este Medical Group Сэм Синкир предполагает, что Джилл Байден проходила курс высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука, который является нехирургическим вариантом подтяжки кожи, "относительно безболезненный и дает блестящие результаты".

Кроме того, Синкир отметил, что Джилл Байден выглядит так молодо в своем возрасте и потому, что "десятилетиями вкладывала средства в качественный сон и избегала обезвоживания".