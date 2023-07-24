"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото

Чтобы добиться характерного для лохматого боба эффекта небрежности, мастера сочетают мягкую градуировку с бритвой или зубчатыми ножницами Фото: chrisjones_hair / Instagram

Редакция отмечает, что прическа уже пользуется популярностью среди многих знаменитостей, включая американскую актрису Дженну Ортегу, американскую певицу Lizzo и британскую модель Алексу Чанг.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)





В публикации говорится, что лохматый боб кардинально отличается от классического полированного боба формой. А чтобы добиться характерного эффекта, мастера сочетают мягкую градуировку с бритвой или зубчатыми ножницами.

По словам экспертов, лохматый боб – идеальная летняя тенденция благодаря тому, что не требует особого ухода, так как "чем небрежнее он выглядит, тем лучше". Кроме того, такая прическа подходит для всех типов волос.