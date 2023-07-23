56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото

На заглавном фото актриса позирует в воде в мокром купальнике, сидя на спине у своего 61-летнего супруга. На других снимках она изображена одна.

"Наслаждались великими благословениями солнца, воды и любви", – подписала она снимки.

Контекст:

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения их дочери Валентины. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года.