"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты

Актриса рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.
"Никакого ботокса", – подчеркнула Хайек.
При этом актриса отметила, что те процедуры, которые проходит она, не всегда столь же эффективны для других женщин ее возраста. По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям.
Она призналась, что когда куда-то заходит после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет!" А если пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряется межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильм с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".
Актриса часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.