"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты

Актриса рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

"Никакого ботокса", – подчеркнула Хайек.

При этом актриса отметила, что те процедуры, которые проходит она, не всегда столь же эффективны для других женщин ее возраста. По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям.

Она призналась, что когда куда-то заходит после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет!" А если пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряется межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.