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21 июля, 2023
 
Мода

"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты

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Хайек рассказала, какие практики поддерживают ее в тонусе
Хайек рассказала, какие практики поддерживают ее в тонусе
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotidy призналась, что регулярно посещает косметолога.

Актриса рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

"Никакого ботокса", – подчеркнула Хайек.

При этом актриса отметила, что те процедуры, которые проходит она, не всегда столь же эффективны для других женщин ее возраста. По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям.

Она призналась, что когда куда-то заходит после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет!" А если пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряется межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильм с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Актриса часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

Теги: фигура, Сальма Хайек, мода и красота, женщины, актриса, медитация, возраст, косметолог
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