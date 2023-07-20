Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра

Этот дизайн мастер изобразила на заостренных ногтях. На серой основе она на половине ногтя со стороны кончика нарисовала золотым лаком перекрещивающиеся линии – вафельный стаканчик. У основания ногтя мастер нанесла розовый лак – мороженое, на стаканчике изобразила потеки. На верхушке мороженого она белым тоном нарисовала крем.

На верхушке мороженого Педерсен нарисовала подмигивающую мордочку.

"Жизнь – как мороженое: наслаждайтесь ею, пока не растаяла", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fie Pedersen (@fiepedersen.dk)

Мастер также показала коллаж из снимков маникюра на разных этапах прорисовки.

"Летнее милашество", – написала мастер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fie Pedersen (@fiepedersen.dk)