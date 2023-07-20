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20 июля, 2023
 
Мода

Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра

Мастер нарисовала мордочку на верхушке мороженого
Мастер нарисовала мордочку на верхушке мороженого
Фото: fiepedersen.dk / Instagram

Датский мастер маникюра Фи Педерсен показала в Instagram, как она рисует на ногтях мороженое.

Этот дизайн мастер изобразила на заостренных ногтях. На серой основе она на половине ногтя со стороны кончика нарисовала золотым лаком перекрещивающиеся линии – вафельный стаканчик. У основания ногтя мастер нанесла розовый лак – мороженое, на стаканчике изобразила потеки. На верхушке мороженого она белым тоном нарисовала крем.

На верхушке мороженого Педерсен нарисовала подмигивающую мордочку.

"Жизнь – как мороженое: наслаждайтесь ею, пока не растаяла", – написала она.

Мастер также показала коллаж из снимков маникюра на разных этапах прорисовки.

"Летнее милашество", – написала мастер.

Контекст:

На страницу Фи Педерсен в Instagram подписаны 384 тыс. пользователей. Мастер предпочитает дизайн маникюра с декоративной росписью в различных техниках.

Теги: дизайн, мода и красота, маникюр
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