Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра

Этот дизайн мастер изобразила на заостренных ногтях. На серой основе она на половине ногтя со стороны кончика нарисовала золотым лаком перекрещивающиеся линии – вафельный стаканчик. У основания ногтя мастер нанесла розовый лак – мороженое, на стаканчике изобразила потеки. На верхушке мороженого она белым тоном нарисовала крем.
На верхушке мороженого Педерсен нарисовала подмигивающую мордочку.
"Жизнь – как мороженое: наслаждайтесь ею, пока не растаяла", – написала она.
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Мастер также показала коллаж из снимков маникюра на разных этапах прорисовки.
"Летнее милашество", – написала мастер.
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На страницу Фи Педерсен в Instagram подписаны 384 тыс. пользователей. Мастер предпочитает дизайн маникюра с декоративной росписью в различных техниках.