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19 июля, 2023
 
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"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото

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Херли показала, как расслабляется на яхте
Херли показала, как расслабляется на яхте
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 19 июля опубликовала в Instagram фото, снятое во время отдыха.

Актриса снялась на яхте среди морских волн.

Херли позировала в голубом бикини и белом прозрачном платье. Рядом с ней в кадре собака.

"Блаженство", – написала актриса.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Теги: купальник, Элизабет Херли, актриса, отдых, фото, бикини
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