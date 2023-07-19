"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото

Актриса снялась на яхте среди морских волн.

Херли позировала в голубом бикини и белом прозрачном платье. Рядом с ней в кадре собака.

"Блаженство", – написала актриса.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.