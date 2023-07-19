Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года

"Их было трое: она, столб и фотошоп", – написала певица.
Образ Каминская дополнила тонкой сеткой и распущенными волосами.
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Предыдущие фото в купальнике певица публиковала в январе 2022 года.
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Каминская с весны 2021 года строит сольную карьеру. Ранее она была участницей украинской группы "НеАнгелы".
У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Их брак продолжался с 2014-го по 2019 год.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.