Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года

"Их было трое: она, столб и фотошоп", – написала певица.

Образ Каминская дополнила тонкой сеткой и распущенными волосами.

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Предыдущие фото в купальнике певица публиковала в январе 2022 года.

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Контекст:

Каминская с весны 2021 года строит сольную карьеру. Ранее она была участницей украинской группы "НеАнгелы".

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Их брак продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.