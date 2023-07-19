Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами

"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние. Каков твой рецепт?" – написала она.

Певица снялась в белом декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами и открытой спиной и брюках с разрезами на штанинах.