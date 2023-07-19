Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами

"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние. Каков твой рецепт?" – написала она.
Певица снялась в белом декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами и открытой спиной и брюках с разрезами на штанинах.
Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.
Тина Кароль стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".