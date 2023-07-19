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19 июля, 2023
 
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Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами

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Тина Кароль: Быть в ресурсе новая парадигма современности
Тина Кароль: Быть в ресурсе – новая парадигма современности
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 18 июля обнародовала в Facebook снимки своей новой фотосессии.

"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние. Каков твой рецепт?" – написала она.

Певица снялась в белом декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами и открытой спиной и брюках с разрезами на штанинах.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/pfbid0RL5CanU1YjCAKfGvoUpTrK5DMWjTVTZb3ADC3Vm9hdwZA1Qbo8gY8WTGnoPsdEdAl

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Тина Кароль стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".

Теги: Тина Кароль, фотосессия, певица, декольте
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