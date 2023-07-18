Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото

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Лопес показала свежие снимки
Лопес показала свежие снимки
Фото: jlobeauty / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 17 июля в Instagram опубликовала снимки, где запечатлена в платье со стразами.

Лопес выбрала платье нюдового светло-бежевого тона и облегающего фасона. Образ она дополнила распущенными волосами и показала лицо вблизи.

В подписи отметили, что год назад певица записала трек Midnight Trip To Vegas.

На своем фан-канале в YouTube Лопес обнародовала эпизод исполнения песни.

ВИДЕО
Видео: JloversJlo / YouTube
Контекст:

Трек Midnight Trip To Vegas войдет в альбом Лопес This Is Me Now, презентация которого состоится в 2023 году. Это будет девятый студийный альбом исполнительницы.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Пара проживает в Хэмптонсе, где находятся элитные пляжи.

Теги: Дженнифер Лопес, платье, актриса, певица, фото
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