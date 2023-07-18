Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов

Мишина: Пребывание в настоящем и осознание того, что будущее и прошлое – иллюзия, где живет только наш мозг Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина отметила, что для нее саморазвитие – это принятие.

"Принятие всего происходящего. А ты в этом всем – действие. Чистое действие, без оценки и оправданий, без страданий и ожиданий. Поток, интуиция, ведущая руку на пути к цели", – заявила она.

Актриса добавила, что важна сила момента.

"Пребывание в настоящем и осознание того, что будущее и прошлое – иллюзия, где живет только наш мозг", – добавила она.

Мишина уточнила, что нужно найти то, что человек любит, что нужно миру и за что могут платить. Своей ежедневной практикой саморазвития актриса назвала избавление от шаблонов.

Пост актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена лежащей в мокром черном платье с лифом-петлей.