Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов

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Мишина: Пребывание в настоящем и осознание того, что будущее и прошлое иллюзия, где живет только наш мозг
Мишина: Пребывание в настоящем и осознание того, что будущее и прошлое – иллюзия, где живет только наш мозг
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 17 июля в Instagram опубликовала пост, в котором поделилась размышлениями о саморазвитии.

Мишина отметила, что для нее саморазвитие – это принятие.

"Принятие всего происходящего. А ты в этом всем – действие. Чистое действие, без оценки и оправданий, без страданий и ожиданий. Поток, интуиция, ведущая руку на пути к цели", – заявила она.

Актриса добавила, что важна сила момента.

"Пребывание в настоящем и осознание того, что будущее и прошлое – иллюзия, где живет только наш мозг", – добавила она.

Мишина уточнила, что нужно найти то, что человек любит, что нужно миру и за что могут платить. Своей ежедневной практикой саморазвития актриса назвала избавление от шаблонов.

Пост актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена лежащей в мокром черном платье с лифом-петлей.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она уже выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.

Теги: платье, актриса, Ксения Мишина
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