"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов

"Не важно, что они говорят", – написала актриса.

Мишина снялась в бикини мятного цвета. Она показала, как плавает в бассейне, а также продемонстрировала фигуру в мокром купальнике. Актриса позировала стоя и поизгибалась перед камерой, сидя на краю бассейна.

Она не призналась, в какой стране отдыхает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

Мишина публикует снимки и видео в откровенных образах. Недавно актриса заявила, что готова к любой критике.