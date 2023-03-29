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29 марта, 2023
 
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"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов

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Мишина отдыхает в теплых краях
Мишина отдыхает в теплых краях
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 марта обнародовала в Instagram ролик, снятый во время отдыха.

"Не важно, что они говорят", – написала актриса.

Мишина снялась в бикини мятного цвета. Она показала, как плавает в бассейне, а также продемонстрировала фигуру в мокром купальнике. Актриса позировала стоя и поизгибалась перед камерой, сидя на краю бассейна.

Она не призналась, в какой стране отдыхает. 

Мишина публикует снимки и видео в откровенных образах. Недавно актриса заявила, что готова к любой критике.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, купальник, актриса, отдых, Ксения Мишина, бикини, Холостячка
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