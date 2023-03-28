Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни

Мишина: Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса предстала лежащей в шезлонге в черном бикини. Мишина выбрала модель купальника с бюстгальтером в виде миниатюрных треугольников и плавок на завязках.

"Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать", – написала она.

Актриса не указала локацию и не сообщила, где именно сделала эти фото.