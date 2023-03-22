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22 марта, 2023
 
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"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"

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СМИ пишут, что Бекинсейл выглядела сенсационно в платье без белья
СМИ пишут, что Бекинсейл выглядела сенсационно в платье без белья
Фото: ЕРА

49-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл 22 марта посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US в Голливуде в длинном серебристом платье с заостренными плечами. Видео, в котором знаменитость позирует на красной дорожке, опубликовано на YouTube-канале агентства Associated Press.

Таблоид Daily Star, описывая образ знаменитости, отметил, что она "мало что оставила воображению после того, как вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья", и при этом "выглядела сенсационно". 

Издание The Sun, комментируя наряд Бекинсейл, написало, что звезда с помощью откровенного наряда "продемонстрировала завидную фигуру".

ВИДЕО
Видео: Associated Press / YouTube
Контекст:

Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.

Когда она училась в Оксфордском университете, на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны "Много шума из ничего" по одноименной пьесе Шекспира. В последний год учебы Бекинсейл бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.

Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", "Интуиция" и "Авиатор".

Fashion Trust US  некоммерческая организация, которая помогает молодым дизайнерам.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: премия, Голливуд, дизайн, платье, фигура, мода и красота, Кейт Бекинсейл, дизайнер, церемония, стиль
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