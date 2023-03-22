  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"

Таблоид Daily Star, описывая образ знаменитости, отметил, что она "мало что оставила воображению после того, как вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья", и при этом "выглядела сенсационно".

Издание The Sun, комментируя наряд Бекинсейл, написало, что звезда с помощью откровенного наряда "продемонстрировала завидную фигуру".

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Контекст:

Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.

Когда она училась в Оксфордском университете, на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны "Много шума из ничего" по одноименной пьесе Шекспира. В последний год учебы Бекинсейл бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.

Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", "Интуиция" и "Авиатор".

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